Зеленський подякував парламентарям Болгарії за допомогу

Президент України Володимир Зеленський та парламентарі Болгарії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Росеном Желязковим та парламентарями Народних зборів Болгарії. Глава держави подякував їм за допомогу.

Про це Володимир Зеленський у середу, 7 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі.

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На початку зустрічі український лідер висловив подяку спікеру болгарського парламенту та представникам Народних зборів за активну допомогу, зміцнення Сил оборони України й чітку підтримку держави на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Вдячні за вашу політичну підтримку на всіх рівнях: нашого руху до Європейського Союзу й НАТО, а також українських ініціатив в ООН. І, звісно, дякуємо за суттєву військову допомогу. Раді, що народ Болгарії з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашому боці, на боці правди. Дякуємо, що ви підтримуєте такий дух. Ми цього не забудемо", — додав Зеленський.

Сторони приділили окрему увагу подальшій двосторонній співпраці в оборонній сфері, практичному внеску Болгарії в реалізацію Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із парламентською делегацією Болгарії на чолі з головою Народних зборів Росеном Желязковим. Сторони обговорили можливості спільного виробництва техніки та підготовку бійців ЗСУ.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, поїде до Німеччини наприкінці наступного тижня. Очікується, що український лідер відвідає Мюнхенську безпекову конференцію.