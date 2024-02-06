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Зеленський звернувся до короля Чарльза III, у якого діагностували серйозне захворювання

6 лютого 2024 23:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський звернувся до короля Чарльза III, у якого діагностували серйозне захворювання
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський звернувся до короля Великої Британії Чарльза ІІІ, у якого діагностували онкологію. Глава держави від імені українців побажав монарху якнайшвидшого одужання.

Своє повідомлення Зеленський написав у Twitter у вівторок, 6 лютого.

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"Від імені українського народу хочу переказати слова підтримки та побажання швидкого одужання Його Королівській Величності Чарльзу ІІІ", — написав Зеленський.

Президент також зазначив, що в Україні цінують турботу та співпереживання, виявлені британським монархом до країни та її народу, та висловив свої думки та молитви на підтримку Чарльза ІІІ, королівської родини та всіх мешканців Великої Британії.

Варто зазначити, що ця заява була після оголошення Букінгемським палацом 5 лютого про те, що у короля діагностовано онкологію і що він уже приступив до регулярного лікування.

Зеленський
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, король Чарльз налаштований "дуже позитивно" після новини про те, що він хворий на рак. Кажуть, що сім'я та друзі були вражені його рішучістю продовжувати "звичайну роботу". Відомо, що його захворювання було виявлено дуже рано і є хороший прогноз.

Крім того, короля Чарльза було помічено 4 лютого, коли вранці йшов до церкви Святої Марії Магдалини на недільну службу. 74-річний монарх був у відмінному настрої після операції, що пройшла минулого тижня.

Володимир Зеленський
Великобританія
хвороба
король Чарльз ІІІ
королівська родина

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