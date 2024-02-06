Зеленский обратился к королю Чарльзу III, у которого диагностировали серьезное заболевание
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к королю Великобритании Чарльзу III, у которого диагностировали онкологию. Глава Государства от имени украинцев пожелал монарху скорейшего выздоровления.
Свое сообщение Зеленский написал в Twitter во вторник, 6 февраля.
Обращение Зеленского к Чарльзу III
"От имени украинского народа хочу пересказать слова поддержки и пожелания быстрого выздоровления Его Королевскому Величеству Чарльзу III", — написал Зеленский.
Президент также отметил, что в Украине ценят заботу и сопереживание, проявленные британским монархом к стране и ее народу, и выразил свои мысли и молитвы в поддержку Чарльза III, королевской семьи и всех жителей Великобритании.
Стоит отметить, что это заявление последовало после объявления Букингемским дворцом 5 февраля о том, что у короля диагностирована онкология и что он уже приступил к регулярному лечению.
Напомним, король Чарльз настроен "очень положительно" после новости о том, что он болен раком. Говорят, что семья и друзья были поражены его решимостью продолжать "обычную работу". Известно, что его заболевание было обнаружено очень рано, и прогноз хороший.
Кроме того, король Чарльз был замечен 4 февраля, когда утром шел в церковь Святой Марии Магдалины на воскресную службу. 74-летний монарх был в отличном настроении после прошедшей на прошлой неделе операции.
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