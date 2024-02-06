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Зеленский обратился к королю Чарльзу III, у которого диагностировали серьезное заболевание

6 февраля 2024 23:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский обратился к королю Чарльзу III, у которого диагностировали серьезное заболевание
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к королю Великобритании Чарльзу III, у которого диагностировали онкологию. Глава Государства от имени украинцев пожелал монарху скорейшего выздоровления.

Свое сообщение Зеленский написал в Twitter во вторник, 6 февраля.

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Обращение Зеленского к Чарльзу III

"От имени украинского народа хочу пересказать слова поддержки и пожелания быстрого выздоровления Его Королевскому Величеству Чарльзу III", — написал Зеленский.

Президент также отметил, что в Украине ценят заботу и сопереживание, проявленные британским монархом к стране и ее народу, и выразил свои мысли и молитвы в поддержку Чарльза III, королевской семьи и всех жителей Великобритании. 

Стоит отметить, что это заявление последовало после объявления Букингемским дворцом 5 февраля о том, что у короля диагностирована онкология и что он уже приступил к регулярному лечению.

Зеленский
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, король Чарльз настроен "очень положительно" после новости о том, что он болен раком. Говорят, что семья и друзья были поражены его решимостью продолжать "обычную работу". Известно, что его заболевание было обнаружено очень рано, и прогноз хороший.

Кроме того, король Чарльз был замечен 4 февраля, когда утром шел в церковь Святой Марии Магдалины на воскресную службу. 74-летний монарх был в отличном настроении после прошедшей на прошлой неделе операции.

Владимир Зеленский
Великобритания
болезнь
король Чарльз ІІІ
королевская семья

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