Шмигаль обговорив з парламентською делегацією Болгарії спільне виробництво техніки

Представник болгарської делегації та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із парламентською делегацією Болгарії на чолі з головою Народних зборів Росеном Желязковим. Сторони обговорили можливості спільного виробництва техніки та підготовку бійців ЗСУ.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 7 лютого.

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Зустріч Шмигаля з парламентською делегацією Болгарії

"Цінуємо рішення болгарського парламенту щодо надання Україні посиленої оборонної підтримки. Обговорили в цьому контексті можливості спільного виробництва техніки та підготовку наших військових", — розповів Шмигаль.

Парламентська делегація Болгарії. Фото: t.me/Denys_Smyhal

За його словами, Болгарія також підтримує Формулу миру України та посилення санкцій проти російських окупантів. Шмигаль розповів, що у парламент Болгарії подали законопроєкт, який дозволить заморозити активи Москви.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Сторони також обговорити роботу українського зернового коридору та співпрацю в межах групи з розмінування Чорного моря.

Зустріч Шмигаля з парламентською делегацією Болгарії. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Шмигаль подякував Болгарії за всебічну підтримку. Він додав, що Україна розраховує на подальший розвиток співробітництва.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Денис Шмигаль назвав підсумкові цифри фінансової допомоги Україні від Японії. За його словами, загальна сума вже перевищила понад 4,5 мільярда доларів.

Також ми писали, що уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.