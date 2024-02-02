Шмигаль анонсував зміни щодо гуманітарного розмінування в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що гуманітарне розмінування є важливим напрямком для відновлення та економіки нашої держави. Тому Уряд в п'ятницю, 2 лютого, ухвалив постанову, завдяки якій буде створено єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Очільник уряду зазначив, що відтепер у цій сфері будуть чіткі терміни, єдині вимоги та доступний підхід.

"Закладаємо передумови для запровадження цифрової сертифікації. Що це дасть? Десятки протимінних операторів, сотні команд та одиниць техніки, що допоможуть очистити українську землю від вибухонебезпечних предметів", — наголосив Шмигаль.

Яка ситуація з розмінуванням в Україні сьогодні

Також урядовець нагадав, що в грудні 2023 року Україна мала 26 сертифікованих операторів протимінної діяльності. Проте на початку лютого 2024 року їхня кількість збільшилась до 29. Ще 48 операторів очікують на підтвердження щодо їхньої роботи.

"У 2023 році у нас було 1500 саперів. У 2024 році їх уже буде 3,5 тисячі. Станом на 1 січня 2023 у нас практично не було машин для гуманітарного розмінування. На початку цього року таких спеціальних машин вже 55", — додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше голова ОП Андрій Єрмак заявив, що через військові дії в Україні вже зафіксовано майже 3 600 випадків нанесення шкоди довкіллю. Нині природа України зазнає безпрецедентного знищення і забруднення.

Також ми писали, що Україна отримала іноземні комплекси для розмінування GCS-200. Незабаром завдяки їм сапери розчищатимуть від мін звільнені території.