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Шмыгаль анонсировал изменения по гуманитарному разминированию в Украине

2 февраля 2024 17:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Шмыгаль анонсировал изменения по гуманитарному разминированию в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что гуманитарное разминирование является важным направлением восстановления и экономики нашего государства. Поэтому Правительство в пятницу, 2 февраля, приняло постановление, благодаря которому будет создан единый подход к сертификации операторов противоминной деятельности.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Глава правительства отметил, что отныне в этой сфере будут четкие сроки, единые требования и доступный подход.

"Закладываем предпосылки для введения цифровой сертификации. Что это даст? Десятки противоминных операторов, сотни команд и единиц техники, которые помогут очистить украинскую землю от взрывоопасных предметов", — подчеркнул Шмыгаль.

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Также чиновник напомнил, что в декабре 2023 года в Украины было 26 сертифицированных операторов противоминной деятельности. Однако в начале февраля 2024 года их количество увеличилось до 29. Еще 48 операторов ожидают подтверждения их работы.

"В 2023 году у нас было 1500 саперов. В 2024 году их уже будет 3,5 тысячи. По состоянию на 1 января 2023 года у нас практически не было машин для гуманитарного разминирования. В начале этого года таких специальных машин уже 55", — добавил премьер-министр.

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что из-за военных действий в Украине уже зафиксировано почти 3 600 случаев нанесения ущерба окружающей среде. Сейчас природа Украины испытывает беспрецедентное уничтожение и загрязнение.

Также мы писали, что Украина получила иностранные комплексы для разминирования GCS-200. Вскоре благодаря им саперы будут расчищать от мин освобожденные территории.

Денис Шмыгаль
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