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У Болгарії продовжили дію тимчасового захисту для біженців з України — на який термін

25 січня 2024 23:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Болгарії продовжили дію тимчасового захисту для біженців з України — на який термін
Біженці з України. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.

Про це пише Novinite.

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Так, Рада міністрів Болгарії оголосила про рішення продовжити тимчасовий захист для біженців з України.

Воно набуває чинності з 4 березня 2024 року та діятиме рік.

Зазначається, що рішення прийнято після директиви Європейської комісії про продовження Директиви про тимчасовий захист, що підкреслює колективні зусилля для "розв'язання гуманітарних проблем, спричинених кризою".

Там наголосили, що Болгарія разом з партнерами підтверджує свою відданість наданню безпечного притулку для тих, хто його шукає.

Нагадаємо, що керівництво Польщі продовжило дію механізму тимчасового захисту для громадян України. Довідки біженців про захист будуть чинними до 4 березня 2025 року.

Також ми писали, що уряд Польщі зможе підтримувати біженців з України лише до вересня 2024 року, продовживши дію закону з березня ще на шість місяців. Це пов'язано з тим, що часткову державну оплату харчування та утримання українських біженців в спеціалізованих центрах ніхто не контролює.

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