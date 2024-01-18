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Польща продовжила дію тимчасового захисту для українських біженців

18 січня 2024 22:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Польща продовжила дію тимчасового захисту для українських біженців
Українські біженці. Ілюстративне фото: ziarulnational.md
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Керівництво Польщі продовжило дію механізму тимчасового захисту для громадян України. Довідки біженців про захист будуть чинними до 4 березня 2025 року.

Про це повідомляється на сайті уряду Польщі.

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Механізм тимчасового захисту, запроваджений рішенням Ради ЄС у березні 2022 року спочатку на один рік, згодом продовжений ще на один рік — до 4 березня 2025 року. Терміни дії сертифікатів біженців, які були видані до цього часу, подовжено на цей період часу.

"Особи, які отримали довідку про тимчасовий захист від Управління у справах іноземців із терміном дії 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року або 4 березня 2024 року, не повинні подавати документи на отримання нових документів. Ці сертифікати будуть дійсні до 4 березня 2025 року", — зазначено у повідомленні польського уряду.

Положення, зазначені урядом Польщі, не дають права замінити раніше виданих довідок для продовження тимчасово захисту. Сертифікати містять відповідну відмітку щодо продовження строку їх дії згідно із законом. Відтак громадяни інших країн, що перебувають у Польщі, можуть використовувати такі посвідки і надалі, вони підтверджуватимуть їх правовий статус у країні.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй запросила 4,2 млрд доларів для підтримки України. З них 1,1 млрд доларів будуть спрямовані на допомогу біженцям і громадам, які їх приймають.

Додамо, заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що уряд Польщі має готуватися до прибуття нової хвилі біженців з України, якщо відбудеться загострення у війні з Росією. Польське суспільство до цього мусить бути готовим. 

Польща
Україна
біженці
переселенці

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