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ООН запросила понад 4 млдр доларів для підтримки України та біженців

16 січня 2024 00:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
ООН запросила понад 4 млдр доларів для підтримки України та біженців
Українські біженці за кордоном. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Організація Об'єднаних Націй запросила $4,2 млрд для підтримки України. З них $1,1 млрд будуть спрямовані на допомогу біженцям і громадам, які їх приймають.

Про це пише Reuters.

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Допомога українським біженцям від ООН

За даними, які наводить ООН, понад 3,3 млн українців проживають у прифронтових населених пунктах на сході та півдні країни. Доступ до них залишається "ускладненим".

Як повідомив координатор ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс, сотні тисяч українців продовжують жити на передовій лінії війни.

"Один тільки цей факт має змусити нас зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги", — каже він.

Також за підрахунками ООН, понад 14,6 млн осіб, або 40% населення України, цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення Росії.

"Країни продовжують розширювати захист і включати їх у суспільство, але багато вразливих біженців, як і раніше, потребують допомоги", — сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

В ООН зазначили, що українці, які постраждали від російської агресії, не повинні відчувати необхідність повернутися, тому що вони не можуть зводити кінці з кінцями у вигнанні.

Нагадаємо, в Європейському Союзі статус тимчасового прихистку станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 мільйонів українців. Серед них 20% становлять чоловіки.

Раніше в Організації Об'єднаних Націй уточнили кількість дітей-біженців з України, що відвідують школи у різних країнах. За їхніми даними, лише половина дітей-біженців шкільного віку навчається в школах, де вони перебувають зараз.

      

ООН
фінансова допомога
біженці
донор

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