ООН запросила более 4 млрд долларов для поддержки Украины и беженцев

Украинские беженцы за границей. Фото: Reuters

Организация Объединенных Наций запросила $4,2 млрд для поддержки Украины. Из них $1,1 млрд будут направлены на помощь беженцам и принимающим их общинам.

Об этом пишет Reuters.

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Помощь украинским беженцам от ООН

По данным приводимым ООН, более 3,3 млн украинцев проживают в прифронтовых населенных пунктах на востоке и юге страны. Доступ к ним остается "усложненным".

Как сообщил координатор ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс, сотни тысяч украинцев продолжают жить на передовой линии войны.

"Один только этот факт должен заставить нас сделать все возможное, чтобы оказать Украине больше гуманитарной помощи", — говорит он.

Также по подсчетам ООН, более 14,6 млн человек, или 40% населения Украины, в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России.

"Страны продолжают расширять защиту и включать их в общество, но многие уязвимые беженцы по-прежнему нуждаются в помощи ", — сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В ООН отметили, что пострадавшие от российской агрессии украинцы не должны чувствовать необходимость вернуться, потому что они не могут сводить концы с концами в изгнании.

Напомним, в Европейском Союзе статус временного убежища по состоянию на конец ноября 2023 получили 4,27 миллионов украинцев. Среди них 20% составляют мужчины.

Ранее в Организации Объединенных Наций уточнили количество детей-беженцев из Украины, посещающих школы в разных странах. По их данным, только половина детей-беженцев школьного возраста учится в школах, где они находятся сейчас.