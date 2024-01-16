Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow ООН запросила более 4 млрд долларов для поддержки Украины и беженцев arrow

ООН запросила более 4 млрд долларов для поддержки Украины и беженцев

16 января 2024 00:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
ООН запросила более 4 млрд долларов для поддержки Украины и беженцев
Украинские беженцы за границей. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Организация Объединенных Наций запросила $4,2 млрд для поддержки Украины. Из них $1,1 млрд будут направлены на помощь беженцам и принимающим их общинам.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Помощь украинским беженцам от ООН

По данным приводимым ООН, более 3,3 млн украинцев проживают в прифронтовых населенных пунктах на востоке и юге страны. Доступ к ним остается "усложненным".

Как сообщил координатор ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс, сотни тысяч украинцев продолжают жить на передовой линии войны.

"Один только этот факт должен заставить нас сделать все возможное, чтобы оказать Украине больше гуманитарной помощи", — говорит он.

Также по подсчетам ООН, более 14,6 млн человек, или 40% населения Украины, в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России.

"Страны продолжают расширять защиту и включать их в общество, но многие уязвимые беженцы по-прежнему нуждаются в помощи ", — сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В ООН отметили, что пострадавшие от российской агрессии украинцы не должны чувствовать необходимость вернуться, потому что они не могут сводить концы с концами в изгнании.

Напомним, в Европейском Союзе статус временного убежища по состоянию на конец ноября 2023 получили 4,27 миллионов украинцев. Среди них 20% составляют мужчины.

Ранее в Организации Объединенных Наций уточнили количество детей-беженцев из Украины, посещающих школы в разных странах. По их данным, только половина детей-беженцев школьного возраста учится в школах, где они находятся сейчас.

     

ООН
финансовая помощь
беженцы
донор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме