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В ООН уточнили, скільки дітей-біженців з України відвідують школи в різних країнах

15 січня 2024 17:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ООН уточнили, скільки дітей-біженців з України відвідують школи в різних країнах
Діти в школі. Фото ілюстративне: Pexels
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Організації Об'єднаних Націй уточнили кількість дітей-біженців з України, що відвідують школи у різних країнах. За їхніми даними, лише половина дітей-біженців шкільного віку навчається в школах, де вони перебувають зараз.

Про це повідомляє американський телеканал ABC.

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Як повідомляється, діти українських біженців переважно навчаються онлайн у своїх школах. Також зазначається, що 40-60% — це показник зайнятості серед дорослих.

В ООН наголошують на потребі посиленої та стійкої підтримки українців у ЄС, зокрема йдеться про те, що значна кількість біженців "залишаються вразливими, не маючи засобів для існування".

"Сотні тисяч дітей живуть у громадах на передовій війни, налякані, травмовані та позбавлені своїх основних потреб. Вже сам цей факт повинен змусити нас зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги", — сказав Мартін Гріффітс, голова гуманітарної служби ООН.

Посадовець додав, що донори вже покрили 67% торішнього звернення про майже чотири мільярди доларів для людей в Україні, що є одним із найкращих рівнів у світі. Гріффітс також визнав, що конкуренція за фінансування стає все більшою через кризи в інших місцях, включаючи війну в секторі Гази.

Нагадаємо, що раніше Організація Об’єднаних Націй звернулася до донорів з проханням виділити 4,2 млрд доларів на підтримку українських громад, які постраждали від російської агресії, та українських біженців протягом 2024 року.

Також в ООН назвали кількість загиблих мирних людей під час війни в Україні. Вже зафіксовано загибель понад 10 200 громадян, у тому числі 575 дітей. Кількість поранених громадян перевищує 19 300 осіб.

освіта
діти
ООН
Україна
війна в Україні
школа

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