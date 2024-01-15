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ООН оголосила збір коштів для гумдопомоги українцям — скільки треба зібрати

15 січня 2024 13:02
- Олена Максимова
ООН оголосила збір коштів для гумдопомоги українцям — скільки треба зібрати
Наслідки ворожого удару по житловому будинку на Донеччині. Фото: ДСНС
- Олена Максимова

Організація Об’єднаних Націй 15 січня звернулася до донорів із проханням виділити 4,2 млрд доларів на підтримку українських громад, які постраждали від російської агресії, та українських біженців протягом 2024 року.

Про це повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Підтримка постраждалих від війни в Україні

Голова управління Мартін Гріффітс наголосив, що  сотні тисяч українських дітей живуть у громадах біля лінії фронту. Вони налякані, травмовані та позбавлені базових потреб.

"Вже один цей факт повинен змусити нас зробити все можливе, щоб збільшити гуманітарну допомогу Україні", — сказав він.

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За оцінками ООН, понад 14,6 млн осіб, або 40% населення України, потребуватимуть гуманітарної допомоги. Організація не зможе підтримати їх усіх. 3,1 мільярда доларів мають бути призначені для підтримки приблизно 8,5 мільйонів людей в Україні, решта 1,1 мільярда доларів — для біженців і громад за межами України, які їх приймають.

"Вони зникли з заголовків газет, але мільйони біженців з України все ще потребують термінової підтримки", — зазначив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Нагадаємо, раніше Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав Росію та Україну до негайних кроків щодо деескалації війни.

За даними ООН, з початку війни в Україні загинули 10 200 громадян, у тому числі 575 дітей. Кількість поранених українців перевищила 19 300 осіб.

українці
ООН
біженці
гуманітарна допомога
війна в Україні

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