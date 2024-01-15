В ООН уточнили, сколько детей-беженцев из Украины посещают школы в разных странах

Дети в школе. Фото иллюстративное: Pexels

В Организации Объединенных Наций уточнили количество детей-беженцев из Украины посещающих школы в разных странах. По их данным, только половина детей-беженцев школьного возраста учится в школах, где они находятся сейчас.

Об этом сообщает американский телеканал ABC.

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Как сообщается, дети украинских беженцев в основном учатся онлайн в своих школах. Также отмечается, что 40-60% — это показатель занятости среди взрослых.

В ООН подчеркивают необходимость усиленной и устойчивой поддержки украинцев в ЕС, в частности речь идет о том, что значительное количество беженцев "остаются уязвимыми, не имея средств к существованию".

"Сотни тысяч детей живут в громадах на передовой войны, напуганы, травмированы и лишены своих основных потребностей. Уже сам этот факт должен заставить нас сделать все возможное, чтобы предоставить Украине больше гуманитарной помощи", — сказал Мартин Гриффитс, глава гуманитарной службы ООН.

Чиновник добавил, что доноры уже покрыли 67% прошлогоднего обращения о почти четырех миллиардах долларов для людей в Украине, что является одним из лучших уровней в мире. Гриффитс также признал, что конкуренция за финансирование становится все больше из-за кризисов в других местах, включая войну в секторе Газа.

Напомним, что ранее Организация Объединенных Наций обратилась к донорам с просьбой выделить 4,2 млрд долларов в поддержку пострадавших от российской агрессии украинских громад и украинских беженцев в течение 2024 года.

Также в ООН было названо количество погибших мирных людей во время войны в Украине. Уже зафиксирована гибель более 10 200 граждан, в том числе 575 детей. Число раненых граждан превышает 19 300 человек.