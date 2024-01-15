У Польщі готуються до чергової хвилі біженців з України

Біженці з України на кордоні з Польщею. Фото ілюстративне: УНІАН

Уряд Польщі має готуватися до прибуття нової хвилі біженців з України, якщо відбудеться загострення у війні з Росією. Польське суспільство до цього мусить бути готовим.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю Rzeczpospolyta.

Читайте також:

Коли в Польщі почнеться наплив українських біженців

За словами урядовця, Польщу не можна обтяжувати додатковими обов’язками у сфері міграції.

"Хоча ми бажаємо українцям тільки перемог, не можна виключати, що наступ Росії призведе до зсуву фронту на Захід і спричинить прибуття до Польщі мільйонів додаткових українців, переважно жінок і дітей", — сказав він.

Шейна додає: для Польщі важливо сприяти Брюсселю в будь-якій підтримці українців у критичні моменти, якщо такі відбудуться.

"Це було б величезним тягарем для нашої країни, і польське суспільство має бути до цього готове. Ми повинні ставитися до цього позитивно і не мати враження, що Брюссель вимагає від нас забагато", — сказав заступник голови МЗС Польщі.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у світі не повинно виникати сумнівів стосовно прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, аби в уряді країни поширювали антиукраїнські настрої. Також під час російських ракетних обстрілів 13 січня польські ВПС підняли в повітря ланку багатоцільових винищувачів F-16.