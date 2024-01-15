Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У Польщі готуються до чергової хвилі біженців з України arrow

У Польщі готуються до чергової хвилі біженців з України

15 січня 2024 18:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Польщі готуються до чергової хвилі біженців з України
Біженці з України на кордоні з Польщею. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Уряд Польщі має готуватися до прибуття нової хвилі біженців з України, якщо відбудеться загострення у війні з Росією. Польське суспільство до цього мусить бути готовим. 

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю Rzeczpospolyta.

Читайте також:

Коли в Польщі почнеться наплив українських біженців

За словами урядовця, Польщу не можна обтяжувати додатковими обов’язками у сфері міграції.

"Хоча ми бажаємо українцям тільки перемог, не можна виключати, що наступ Росії призведе до зсуву фронту на Захід і спричинить прибуття до Польщі мільйонів додаткових українців, переважно жінок і дітей", — сказав він.

Шейна додає: для Польщі важливо сприяти Брюсселю в будь-якій підтримці українців у критичні моменти, якщо такі відбудуться.

"Це було б величезним тягарем для нашої країни, і польське суспільство має бути до цього готове. Ми повинні ставитися до цього позитивно і не мати враження, що Брюссель вимагає від нас забагато", — сказав заступник голови МЗС Польщі.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у світі не повинно виникати сумнівів стосовно прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, аби в уряді країни поширювали антиукраїнські настрої. Також під час російських ракетних обстрілів 13 січня польські ВПС підняли в повітря ланку багатоцільових винищувачів F-16.

Польща
Україна
біженці
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі