В Польше готовятся к очередной волне беженцев из Украины

Беженцы из Украины на границе с Польшей. Фото иллюстративное: УНИАН

Правительство Польши должно готовиться к новой волне беженцев из Украины, если произойдет обострение в войне с Россией. Польское общество к этому должно быть готово.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью Rzeczpospolyta.

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По словам чиновника, Польшу нельзя тяготить дополнительными обязанностями в сфере миграции.

"Хотя мы желаем украинцам только побед, нельзя исключать, что наступление России приведет к смещению фронта на Запад и повлечет за собой прибытие в Польшу миллионов дополнительных украинцев, преимущественно женщин и детей", — сказал он.

Шейна добавляет: для Польши важно содействовать Брюсселю в любой поддержке украинцев в критические моменты, если таковые произойдут.

"Это было бы огромным бременем для нашей страны, и польское общество должно быть к этому готово. Мы должны относиться к этому положительно и не думать, что Брюссель требует от нас многовато", — сказал замглавы МИД Польши.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в мире не должно возникать сомнений в приверженности Польше Украине в войне против России. Он не позволит, чтобы в правительстве страны распространялись антиукраинские настроения. Также во время российских ракетных обстрелов 13 января польские ВВС подняли в воздух звено многоцелевых истребителей F-16.