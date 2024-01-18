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Польша продлила действие временной защиты для украинских беженцев

18 января 2024 22:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Польша продлила действие временной защиты для украинских беженцев
Украинские беженцы. Иллюстративное фото: ziarulnational.md
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Руководство Польши продлило механизм временной защиты для граждан Украины. Справки беженцев о защите будут действительными до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщается на сайте правительства Польши.

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Механизм временной защиты, введенный решением Рады ЕС в марте 2022 года сначала на один год, впоследствии продлен еще на один год — до 4 марта 2025 года. Сроки действия сертификатов беженцев, выданные до этого времени, продлены на этот период времени.

"Лица, получившие справку о временной защите от Управления по делам иностранцев со сроком действия 4 марта 2023 года, 4 сентября 2023 года или 4 марта 2024 года, не должны подавать документы на получение новых документов. Эти сертификаты будут действительны до 4 марта 2025 года", — указано в сообщении польского правительства.

Положения, указанные правительством Польши, не дают права заменить ранее выданные справки для продления временной защиты. Сертификаты содержат соответствующую отметку по продлению срока их действия по закону. Следовательно, граждане других стран, которые находятся в Польше, могут использовать такие документы и в дальнейшем, они будут подтверждать их правовой статус в стране.

Напомним, Организация Объединенных Наций потребовала 4,2 млрд долларов для поддержки Украины. Из них 1,1 млрд долларов будут направлены на помощь беженцам и громадам, которые их принимают.

Добавим, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что правительство Польши должно готовиться к прибытию новой волны беженцев из Украины, если произойдет обострение в войне с Россией. Польское общество к этому должно быть готово.

Польша
Украина
беженцы
переселенцы

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