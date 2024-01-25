Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Болгарии продлили действие временной защиты для беженцев из Украины — на какой срок arrow

В Болгарии продлили действие временной защиты для беженцев из Украины — на какой срок

25 января 2024 23:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Болгарии продлили действие временной защиты для беженцев из Украины — на какой срок
Беженцы из Украины. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев на год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.

Об этом пишет Novinite.

Читайте также:

Болгария продлила защиту для украинцев

Так, Совет министров Болгарии объявил о решении продолжить временную защиту для беженцев из Украины.

Оно вступает в силу с 4 марта 2024 и будет действовать год.

Отмечается, что решение принято после директивы Европейской комиссии о продолжении Директивы о временной защите, подчеркивающей коллективные усилия для "решения гуманитарных проблем, вызванных кризисом".

Там подчеркнули, что Болгария вместе с партнерами подтверждает свою преданность предоставлению безопасного убежища для тех, кто его ищет.

Напомним, что руководство Польши продлило действие механизма временной защиты для граждан Украины. Справки беженцев о защите вступят в силу до 4 марта 2025 года.

Также мы писали, что правительство Польши сможет поддерживать беженцев из Украины только до сентября 2024 года, продлив закон с марта еще на шесть месяцев. Это связано с тем, что частичную государственную оплату питания и содержание украинских беженцев в специализированных центрах никто не контролирует.

украинцы
беженцы
Болгария
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме