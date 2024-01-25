В Болгарии продлили действие временной защиты для беженцев из Украины — на какой срок

Беженцы из Украины. Фото: Reuters

Правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев на год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.

Об этом пишет Novinite.

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Так, Совет министров Болгарии объявил о решении продолжить временную защиту для беженцев из Украины.

Оно вступает в силу с 4 марта 2024 и будет действовать год.

Отмечается, что решение принято после директивы Европейской комиссии о продолжении Директивы о временной защите, подчеркивающей коллективные усилия для "решения гуманитарных проблем, вызванных кризисом".

Там подчеркнули, что Болгария вместе с партнерами подтверждает свою преданность предоставлению безопасного убежища для тех, кто его ищет.

Напомним, что руководство Польши продлило действие механизма временной защиты для граждан Украины. Справки беженцев о защите вступят в силу до 4 марта 2025 года.

Также мы писали, что правительство Польши сможет поддерживать беженцев из Украины только до сентября 2024 года, продлив закон с марта еще на шесть месяцев. Это связано с тем, что частичную государственную оплату питания и содержание украинских беженцев в специализированных центрах никто не контролирует.