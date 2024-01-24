В Польщі підтримуватимуть біженців з України лише до вересня — в чому причина

Українці в Польщі. Фото: PAP/Marcin Bielecki

Уряд Польщі зможе підтримувати біженців з України лише до вересня 2024 року, продовживши дію закону з березня ще на шість місяців. Це пов'язано з тим, що часткову державну оплату харчування та утримання українських біженців в спеціалізованих центрах ніхто не контролює.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

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Як повідомляється, за цей час будуть розроблені нові правила надання допомоги, а також уряд країни проведе консультації з міністерствами, місцевою владою та благодійними організаціями.

Видання додає, що ухвалений закон від партії "Право та справедливість" запровадив часткову оплату харчування та проживання для українців, які досі перебувають в центрах тимчасового утримання. За словами місцевих чиновників, це існує "лише на папері" бо виплати ніхто не контролює, а перевірити фінансове становище біженців складно.

За даними МВС Польщі, наразі у таких центрах проживає понад 42,2 тисячі громадян України — це вдвічі менше, ніж рік тому. У відомстві також підрахували, що з 24 лютого 2022 року до 27 грудня 2023 року організоване розміщення у всіх воєводствах використали понад півмільйона українських біженців. Як заявив виданню заступник міністра внутрішніх справ Польщі Веслав Щепанський, уряд має розробити й ухвалити нові зміни протягом півріччя.

"Зміни дуже потрібні. Фінансова допомога на відстані від держави має надаватися лише хворим, утриманцям та інвалідам, переважно зі Східної України", — зазначила в коментарі виданню директорка Фонду Олени Гроховської Анета Жоховська.

Нагадаємо, що не так давно в польському Олецько Мазурського воєводства загорівся готель, в якому перебували українські біженці. За інформацією від польської пожежної служби, внаслідок займання ніхто з мешканців не постраждав.

Додамо, що на трасі між Глівіце та Жерницею Сілезького воєводства, сталася трагічна ДТП, внаслідок якої загинули троє українців. На місце аварії прибули рятувальний гелікоптер, команди швидкої допомоги, пожежники та поліцейські.