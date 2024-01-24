В Польше будут поддерживать беженцев из Украины только до сентября — в чем причина

Украинцы в Польше. Фото: PAP/Marcin Bielecki

Правительство Польши сможет поддерживать беженцев из Украины только до сентября 2024 года, продлив закон с марта еще на шесть месяцев. Это связано с тем, что частичную государственную оплату питания и содержание украинских беженцев в специализированных центрах никто не контролирует.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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Как сообщается, за это время будут разработаны новые правила оказания помощи, а также правительство страны проведет консультации с министерствами, местными властями и благотворительными организациями.

Издание добавляет, что принятый закон от партии "Право и справедливость" ввел частичную оплату питания и проживания для украинцев, которые находятся в центрах временного содержания. По словам местных чиновников, это существует "лишь на бумаге", потому что выплаты никто не контролирует, а проверить финансовое положение беженцев сложно.

По данным МВД Польши, сейчас в таких центрах проживает более 42,2 тысяч граждан Украины — вдвое меньше, чем год назад. В ведомстве также подсчитали, что с 24 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года организованное размещение во всех воеводствах использовали более полумиллиона украинских беженцев. Как заявил изданию заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Щепанский, правительство должно разработать и принять новые изменения в течение полугодия.

"Изменения очень нужны. Финансовая помощь на расстоянии от государства должна предоставляться только больным, иждивенцам и инвалидам, преимущественно из Восточной Украины", — отметила в комментарии изданию директор Фонда Елены Гроховской Анета Жоховская.

Напомним, что не так давно в польском Олецко Мазурском воеводстве загорелась гостиница, в которой находились украинские беженцы. По информации от польской пожарной службы, в результате возгорания никто из жителей не пострадал.

Добавим, что на трассе между Гливице и Жерницей Силезского воеводства произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли трое украинцев. На место аварии прибыли спасательный вертолет, команды скорой помощи, пожарные и полицейские.