Шмыгаль обсудил с парламентской делегацией Болгарии совместное производство техники
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с парламентской делегацией Болгарии во главе с председателем Народного собрания Росеном Желязковым. Стороны обсудили возможность совместного производства техники и подготовку бойцов ВСУ.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале в среду, 7 февраля.
Встреча Шмыгаля с парламентской делегацией Болгарии
"Ценим решение болгарского парламента о предоставлении Украине усиленной оборонной поддержки. Обсудили в этом контексте возможности совместного производства техники и подготовку наших военных", — рассказал Шмыгаль.
По его словам, Болгария также поддерживает Формулу мира Украины и ужесточение санкций против российских оккупантов. Шмыгаль рассказал, что в парламент Болгарии подали законопроект, позволяющий заморозить активы Москвы.
Стороны также обсудят работу украинского зернового коридора и сотрудничество в рамках группы по разминированию Черного моря.
Шмыгаль поблагодарил Болгарию за всестороннюю поддержку. Он добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества.
Напомним, Денис Шмыгаль назвал итоговые цифры финансовой помощи Украине от Японии. По его словам, общая сумма уже превысила более 4,5 млрд долларов.
Также мы писали, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев на год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.
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