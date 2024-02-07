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Шмыгаль обсудил с парламентской делегацией Болгарии совместное производство техники

7 февраля 2024 18:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шмыгаль обсудил с парламентской делегацией Болгарии совместное производство техники
Представитель болгарской делегации и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с парламентской делегацией Болгарии во главе с председателем Народного собрания Росеном Желязковым. Стороны обсудили возможность совместного производства техники и подготовку бойцов ВСУ.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале в среду, 7 февраля.

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Встреча Шмыгаля с парламентской делегацией Болгарии

"Ценим решение болгарского парламента о предоставлении Украине усиленной оборонной поддержки. Обсудили в этом контексте возможности совместного производства техники и подготовку наших военных", — рассказал Шмыгаль.

Парламентская делегация Болгарии
Парламентская делегация Болгарии. Фото: t.me/Denys_Smyhal

По его словам, Болгария также поддерживает Формулу мира Украины и ужесточение санкций против российских оккупантов. Шмыгаль рассказал, что в парламент Болгарии подали законопроект, позволяющий заморозить активы Москвы.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Стороны также обсудят работу украинского зернового коридора и сотрудничество в рамках группы по разминированию Черного моря.

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Встреча Шмыгаля с парламентской делегацией Болгарии. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Шмыгаль поблагодарил Болгарию за всестороннюю поддержку. Он добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества.

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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Денис Шмыгаль назвал итоговые цифры финансовой помощи Украине от Японии. По его словам, общая сумма уже превысила более 4,5 млрд долларов.

Также мы писали, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев на год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.

Денис Шмыгаль
ВСУ
Украина
военная техника
Болгария

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