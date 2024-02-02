Мільярдні цифри — Шмигаль назвав загальну суму фінансової допомоги Україні від Японії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Державний міністр закордонних справ Японії Цуджі Кійото. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 2 лютого, назвав підсумкові цифри фінансової допомоги Україні від Японії. За його словами, загальна сума вже перевищила понад 4,5 мільярда доларів.

Про це він заявив під час сьогоднішнього засідання уряду.

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Він зауважив, що наразі Японія на четвертому місці серед партнерів України за розміром наданої фінансової допомоги.

"Говорячи про підтримку наших партнерів, я хочу також подякувати Японії за майже 400 млн доларів, які надійшли в кінці минулого місяця до державного бюджету України.Сьогодні фінансова допомога від Японії вже перевищила 4,5 млрд доларів. Японія тепер посідає 4-те місце серед наших партнерів за розміром наданої бюджетної підтримки", — заявив політик.

За словами голови уряду, уряд бачить зацікавленість з боку японських урядовців та бізнесу до співпраці у спільних проєктах в різних сферах, а також інвестувати в українську економіку для розвитку подальших дружніх відносин. Також він додав, що цьогоріч українська делегація вирушить у Токіо на японсько-українську конференцію з відновлення та економічного зростання.

Нагадаємо, що раніше голова МЗС Японії Йоко Камікава під час візиту до Києва заявила про виділення Україні 37 мільйонів доларів. Кошти підуть на закупівлю систем для виявлення дронів.

Незадовго до цього прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда анонсував, що Японія виділить Україні додатковий пакет допомоги у розмірі близько 4,5 млрд доларів на повоєнне відновлення нашої країни.