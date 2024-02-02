Миллиардные цифры — Шмыгаль назвал общую сумму финансовой помощи Украине от Японии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 2 февраля, назвал итоговые цифры финансовой помощи Украине от Японии. По его словам, общая сумма уже превысила более 4,5 млрд долларов.
Об этом он заявил во время сегодняшнего заседания правительства.
Шмыгаль подытожил финансовую помощь от Японии
Он отметил, что Япония на четвертом месте среди партнеров Украины по размеру предоставленной финансовой помощи.
"Говоря о поддержке наших партнеров, я хочу также поблагодарить Японию за почти 400 млн долларов, которые поступили в конце прошлого месяца в государственный бюджет Украины. Сегодня финансовая помощь от Японии уже превысила 4,5 млрд долларов. Япония теперь занимает 4 место среди наших партнеров по размеру предоставленной бюджетной поддержки", — заявил политик.
По словам главы правительства, правительство видит заинтересованность со стороны японских чиновников и бизнеса к сотрудничеству в совместных проектах в разных областях, а также инвестировать в украинскую экономику для развития дальнейших дружеских отношений. Также он добавил, что в этом году украинская делегация отправится в Токио на японско-украинскую конференцию по восстановлению и экономическому росту.
Напомним, что ранее глава МИД Японии Йоко Камикава во время визита в Киев заявила о выделении Украине 37 миллионов долларов. Средства пойдут на закупку систем для обнаружения дронов.
Незадолго до этого премьер-министр Японии Фумио Кишида анонсировал, что Япония выделит Украине дополнительный пакет помощи в размере около 4,5 млрд долларов на послевоенное восстановление нашей страны.
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