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Миллиардные цифры — Шмыгаль назвал общую сумму финансовой помощи Украине от Японии

2 февраля 2024 23:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Миллиардные цифры — Шмыгаль назвал общую сумму финансовой помощи Украине от Японии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Государственный министр иностранных дел Японии Цуджи Кийото. Фото: Кабмин
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 2 февраля, назвал итоговые цифры финансовой помощи Украине от Японии. По его словам, общая сумма уже превысила более 4,5 млрд долларов.

Об этом он заявил во время сегодняшнего заседания правительства.

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Он отметил, что Япония на четвертом месте среди партнеров Украины по размеру предоставленной финансовой помощи.

"Говоря о поддержке наших партнеров, я хочу также поблагодарить Японию за почти 400 млн долларов, которые поступили в конце прошлого месяца в государственный бюджет Украины. Сегодня финансовая помощь от Японии уже превысила 4,5 млрд долларов. Япония теперь занимает 4 место среди наших партнеров по размеру предоставленной бюджетной поддержки", — заявил политик.

По словам главы правительства, правительство видит заинтересованность со стороны японских чиновников и бизнеса к сотрудничеству в совместных проектах в разных областях, а также инвестировать в украинскую экономику для развития дальнейших дружеских отношений. Также он добавил, что в этом году украинская делегация отправится в Токио на японско-украинскую конференцию по восстановлению и экономическому росту.

Напомним, что ранее глава МИД Японии Йоко Камикава во время визита в Киев заявила о выделении Украине 37 миллионов долларов. Средства пойдут на закупку систем для обнаружения дронов.

Незадолго до этого премьер-министр Японии Фумио Кишида анонсировал, что Япония выделит Украине дополнительный пакет помощи в размере около 4,5 млрд долларов на послевоенное восстановление нашей страны.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
финансовая помощь
Япония
Украина

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