Зеленский поблагодарил парламентариев Болгарии за помощь

Президент Украины Владимир Зеленский и парламентарии Болгарии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Росеном Желязковым и парламентариями Народного собрания Болгарии. Глава государства поблагодарил их за помощь.

Об этом Владимир Зеленский в среду, 7 февраля, сообщил в своем Telegram-канале.

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В начале встречи украинский лидер выразил благодарность спикеру болгарского парламента и представителям Народного собрания за активную помощь, укрепление Сил обороны Украины и четкую поддержку государства на пути европейской и евроатлантической интеграции.

"Благодарны за вашу политическую поддержку на всех уровнях: нашего движения в Европейский Союз и НАТО, а также украинских инициатив в ООН. И, конечно, благодарим за существенную военную помощь. Рады, что народ Болгарии с начала полномасштабного вторжения России на нашей стороне, на стороне правды. Спасибо, что вы поддерживаете такой дух. Мы этого не забудем", — добавил Зеленский.

Стороны уделили особое внимание дальнейшему двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере, практическому вкладу Болгарии в реализацию Украинской формулы мира и подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с парламентской делегацией Болгарии во главе с председателем Народного собрания Росеном Желязковым. Стороны обсудили возможность совместного производства техники и подготовку бойцов ВСУ.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский вероятно поедет в Германию в конце следующей недели. Ожидается, что украинский лидер посетит Мюнхенскую конференцию безопасности.