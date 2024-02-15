Зеленский встретился с лидерами предпринимателей — что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства. Обсудили вопросы консолидации усилий государства и бизнеса по экономическому росту Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Консолидация государства и бизнеса
"Провели встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства — очень содержательную и конструктивную. Продолжаем объединять усилия государства и бизнеса для экономического роста Украины", — рассказал президент.
Глава государства рассказал, что стороны сформировали четкий перечень наиболее актуальных вопросов.
"Работаем, чтобы найти решение для каждого из них", — резюмировал президент.
Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал закон о легализации в государстве медицинского каннабиса. Его будут использовать для пациентов с онкологическими заболеваниями и посттравматическими стрессовыми расстройствами.
Зеленский посетит Германию и Францию. Он встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.
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