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Зеленский встретился с лидерами предпринимателей — что обсуждали

15 февраля 2024 22:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский встретился с лидерами предпринимателей — что обсуждали
Зеленский во время встречи с членами Совета по поддержке предпринимательства. Фото: скриншот с видео пресс-службы президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства. Обсудили вопросы консолидации усилий государства и бизнеса по экономическому росту Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Консолидация государства и бизнеса

"Провели встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства — очень содержательную и конструктивную. Продолжаем объединять усилия государства и бизнеса для экономического роста Украины", — рассказал президент.

Глава государства рассказал, что стороны сформировали четкий перечень наиболее актуальных вопросов.

"Работаем, чтобы найти решение для каждого из них", — резюмировал президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал закон о легализации в государстве медицинского каннабиса. Его будут использовать для пациентов с онкологическими заболеваниями и посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Зеленский посетит Германию и Францию. Он встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.

Владимир Зеленский
Офис президента
Украина
бизнес
президент

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