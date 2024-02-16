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Сьогодні стартує Мюнхенська конференція — серед тем допомога Україні

16 лютого 2024 07:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сьогодні стартує Мюнхенська конференція — серед тем допомога Україні
Мюнхенська безпекова конференція. Ілюстративне фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Німеччині в п'ятницю, 16 лютого, почнеться Мюнхенська безпекова конференція. Серед тем для обговорення буде, зокрема, допомога Україні.

Про участь України повідомляв, зокрема, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Конференція у Мюнхені 16 лютого

Як відомо, Мюнхенська конференція є міжнародною платформою для обговорення проблем безпеки у світі — цього року їй виповнюється 60 років.

Конференція, в якій візьмуть участь понад 50 лідерів країн та 100 міністрів, проходитиме протягом 16-18 лютого у готелі Bayerischer Hof.

Вперше на ній будуть широко представлені країни Глобального Півдня.

У 2024 році головний дискусійний документ форуму, а саме Мюнхенський звіт з безпеки, має назву "Lose-Lose?".

Серед тем на порядку денному:

  • світова безпекова криза;
  • збройні конфлікти;
  • проблеми міграції;
  • клімат;
  • розвиток новітніх технологій;
  • підтримка України та пришвидшення військової допомоги від союзників.

Крім того, на другий день конференції — 17 лютого, у Мюнхені виступить Володимир Зеленський.

Раніше ми писали про запланований візит Президента до Німеччини та Франції. Там він зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Також Зеленський прокоментував ухвалення Сенатом США законопроєкту про виділення допомоги України. Він подякував за це рішення. Йдеться про 61 млн доларів.

Німеччина
фінансова допомога
безпека
війна в Україні

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