Сьогодні стартує Мюнхенська конференція — серед тем допомога Україні

Мюнхенська безпекова конференція. Ілюстративне фото: Суспільне

У Німеччині в п'ятницю, 16 лютого, почнеться Мюнхенська безпекова конференція. Серед тем для обговорення буде, зокрема, допомога Україні.

Про участь України повідомляв, зокрема, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Конференція у Мюнхені 16 лютого

Як відомо, Мюнхенська конференція є міжнародною платформою для обговорення проблем безпеки у світі — цього року їй виповнюється 60 років.

Конференція, в якій візьмуть участь понад 50 лідерів країн та 100 міністрів, проходитиме протягом 16-18 лютого у готелі Bayerischer Hof.

Вперше на ній будуть широко представлені країни Глобального Півдня.

У 2024 році головний дискусійний документ форуму, а саме Мюнхенський звіт з безпеки, має назву "Lose-Lose?".

Серед тем на порядку денному:

світова безпекова криза;

збройні конфлікти;

проблеми міграції;

клімат;

розвиток новітніх технологій;

підтримка України та пришвидшення військової допомоги від союзників.

Крім того, на другий день конференції — 17 лютого, у Мюнхені виступить Володимир Зеленський.

Раніше ми писали про запланований візит Президента до Німеччини та Франції. Там він зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Також Зеленський прокоментував ухвалення Сенатом США законопроєкту про виділення допомоги України. Він подякував за це рішення. Йдеться про 61 млн доларів.