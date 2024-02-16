Сьогодні стартує Мюнхенська конференція — серед тем допомога Україні
У Німеччині в п'ятницю, 16 лютого, почнеться Мюнхенська безпекова конференція. Серед тем для обговорення буде, зокрема, допомога Україні.
Про участь України повідомляв, зокрема, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
Конференція у Мюнхені 16 лютого
Як відомо, Мюнхенська конференція є міжнародною платформою для обговорення проблем безпеки у світі — цього року їй виповнюється 60 років.
Конференція, в якій візьмуть участь понад 50 лідерів країн та 100 міністрів, проходитиме протягом 16-18 лютого у готелі Bayerischer Hof.
Вперше на ній будуть широко представлені країни Глобального Півдня.
У 2024 році головний дискусійний документ форуму, а саме Мюнхенський звіт з безпеки, має назву "Lose-Lose?".
Серед тем на порядку денному:
- світова безпекова криза;
- збройні конфлікти;
- проблеми міграції;
- клімат;
- розвиток новітніх технологій;
- підтримка України та пришвидшення військової допомоги від союзників.
Крім того, на другий день конференції — 17 лютого, у Мюнхені виступить Володимир Зеленський.
Раніше ми писали про запланований візит Президента до Німеччини та Франції. Там він зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.
Також Зеленський прокоментував ухвалення Сенатом США законопроєкту про виділення допомоги України. Він подякував за це рішення. Йдеться про 61 млн доларів.
Читайте Новини.LIVE!