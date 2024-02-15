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Зеленський відвідає Німеччину та Францію — названо дату

15 лютого 2024 11:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський відвідає Німеччину та Францію — названо дату
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію у п'ятницю, 16 лютого. Він зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у четвер, 15 лютого.

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Зеленський відвідає Німеччину та Францію

Глава держави проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

У суботу, 17 лютого, Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

"Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, Президентом Чехії Петром Павелом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 лютого Володимир Зеленський провів нараду з міністрами уряду, військовими та представниками оборонно-промислового комплексу. Учасники зустрічі обговорили можливості надання українським воїнам більш нової та сучасної зброї, щоб протидіяти дронам РФ.

Також глава держави відреагував на ухвалення Сенатом США законопроєкту про виділення допомоги України. Він подякував за це рішення. Йдеться про 61 мільйона доларів.

Володимир Зеленський
Франція
Німеччина
Емманюель Макрон
Україна
Олаф Шольц
президент

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