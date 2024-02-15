Зеленский посетит Германию и Францию — названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию в пятницу, 16 февраля. Он встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в четверг, 15 февраля.

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Глава государства проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В субботу, 17 февраля, Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности и проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

"Запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, Президентом Чехии Петром Павелом, Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля Владимир Зеленский провел совещание с министрами правительства, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса. Участники встречи обсудили возможности предоставления украинским воинам более нового и современного оружия, чтобы противодействовать дронам РФ.

Также глава государства отреагировал на принятие Сенатом США законопроекта о выделении помощи Украины. Он поблагодарил за это решение. Речь идет о 61 миллионе долларов.