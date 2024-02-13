Зеленський подякував Сенату США за схвалення допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом Сполучених Штатів Америки законопроєкту про виділення допомоги України. Він подякував за це рішення. Йдеться про 61 мільйона доларів.

Про це глава держави написав у соцмережі X у вівторок, 13 лютого.

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"Нам в Україні подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору. Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну", — заявив президент.

За словами Зеленського, допомога від США наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що буде сприяти більшій безпеці та процвітанню для всього вільного світу.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60. Законопроєкт об'єднує в собі кошти на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував законопроєкт. Він вважає, що Сенату потрібно було внести поправки до нього, включивши реальні положення щодо безпеки кордонів.