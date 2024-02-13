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Шмигаль розповів, на що піде допомога США Україні

13 лютого 2024 14:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Шмигаль розповів, на що піде допомога США Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на рішення Сенату Сполучених Штатів Америки надати Україні пакет фінансової допомоги в розмірі 60 млрд доларів. За його словами, 50 млрд доларів будуть спрямовані на оборону країни.

Про це голова уряду написав у своєму Telegram у вівторок, 13 лютого. 

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На що підуть виділені кошти 

"Основна частина суми (50 млрд доларів) — це оборонна підтримка. Буде ще більше зброї, техніки та боєприпасів для наших захисників", — запевнив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що іншу частину допомоги спрямують на пряму бюджетну підтримку та інші програми, за допомогою яких Україна матиме стійку економіку.

"Дякуємо Сенату за це важливе рішення й розраховуємо на підтримку цієї допомоги в Палаті представників", — підсумував чиновник. 

фінансова допомога від США
Скриншот допису з Telegram Дениса Шмигаля

Що відомо про ухвалення законопроєкту про допомогу Україні

13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60. Законопроєкт об'єднує в собі кошти на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон різко висловився щодо законопроєкту про допомогу Україні. За його словами, Сенат повинен був внести поправки до нього, додавши положення про безпеку кордонів. 

Денис Шмигаль
США
зброя
фінансова допомога
гроші
політики
люди
Сенат

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