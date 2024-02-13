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Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про допомогу Україні

13 лютого 2024 12:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про допомогу Україні
Сенат США. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сенат Сполучених Штатів Америки у вівторок, 13 лютого, остаточно ухвалив законопроєкт про допомогу Україні. У документу йдеться також про підтримку Ізраїля та Тайваню.

Про це йшлося у трансляції голосування.

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Законопроєкт про допомогу Україні

Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,34 мільярда доларів. 

"Вже є 59, з 50-ти необхідних. Для нас важливо щоб було більше, так як це тоді додатковий аргумент для Палати представників. Особливо в контексті скільки республіканців проголосує", — наголосив нардеп Ярослав Железняк.

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Результати голосування. Фото: скриншот

Це ще не фінальне рішення США, оскільки далі законопроєкт має пройти Палату представників, спікер якої — Майк Джонсон вже розкритикував його.

Перед тим як стати законом, законопроєкт повинен пройти процедуру затвердження в обох палатах Конгресу та отримати підпис від президента Джо Байдена. У документі передбачено виділення 61 млрд доларів на допомогу Україні, 14 млрд доларів — на Ізраїль, та 4,83 млрд доларів — на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань. Додатково відведено 9,15 млрд доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню у різних зонах конфліктів.

Нагадаємо, Сенат США ухвалив рішення припинити дебати щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю. 

Також аналітики розповіли, що без військової допомоги з боку США Україна протримається пів року. Після цього вона почне програвати, європейські країни не зможуть покрити нестачу зброї.

США
Ізраїль
фінансова допомога
Україна
Тайвань
допомога
Сенат

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