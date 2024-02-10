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Байден розкритикував Конгрес США та назвав затримку допомоги Україні "злочинною бездіяльністю"

10 лютого 2024 19:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Байден розкритикував Конгрес США та назвав затримку допомоги Україні "злочинною бездіяльністю"
Президент США Джо Байден. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розкритикував діяльність Конгресу щодо затримки надання фінансування на допомогу Україні. Глава держави назвав такі дії конгресменів "злочинною бездіяльністю".

Про це повідомляє Bloomberg.

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Байден провів зустріч з німецьким канцлером Олафом Шольцом. У Вашингтоні американський лідер заявив, що несхвалення виділення допомоги для України Конгресом США, матиме "жахливі наслідки".

"Неспроможність Конгресу підтримати Україну близька до злочинної недбалості. Це обурливо", — наголосив Байден.

При цьому Шольц підкреслив, що має надію на те, що конгресмени США знайдуть спільне вирішення ситуації та зможуть надати важливий пакет допомоги Україні.

"Сподіваюся, Палата представників піде за вами і прийме необхідне рішення про підтримку", — зауважив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, Байден заявив, що відмова Конгресу у наданні Україні допомоги буде рівносильною "майже злочинній зневазі" обов'язків.

Додамо, Джо Байден розкритикував республіканців у Конгресі після того, як вони заблокували двопартійну угоду щодо кордону і пакета зовнішньої допомоги для України. Американський президент звинуватив також і Дональда Трампа, тому що він міг погрожувати законодавцям та впливати на їх рішення.

Джо Байден
США
війна
Конгрес
фінансова допомога
військова допомога
Україна

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