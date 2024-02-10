Байден раскритиковал Конгресс США и назвал задержку помощи Украине "преступным бездействием"

Президент США Джо Байден. Фото: DW

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подверг критике деятельность Конгресса по задержке предоставления финансирования на помощь Украине. Глава государства назвал такие действия конгрессменов "преступным бездействием".

Об этом сообщает Bloomberg.

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Байден провел встречу с немецким канцлером Олафом Шольцом. В Вашингтоне американский лидер заявил, что неодобрение выделения помощи для Украины Конгрессом США будет иметь "ужасные последствия".

"Неспособность Конгресса поддержать Украину близка к преступной халатности. Это возмутительно", — подчеркнул Байден.

При этом Шольц подчеркнул, что надеется, что конгрессмены США найдут совместное решение ситуации и смогут предоставить важный пакет помощи Украине.

"Надеюсь, Палата представителей последует за вами и примет необходимое решение о поддержке", — отметил канцлер Германии.

Напомним, Байден заявил, что отказ Конгресса в предоставлении Украине помощи будет равносильным "почти преступному пренебрежению" обязанностей.

Добавим, Джо Байден подверг критике республиканцев в Конгрессе после того, как они заблокировали двухпартийное соглашение по границе и пакету внешней помощи для Украины. Американский президент обвинил также и Дональда Трампа, потому что он мог угрожать законодателям и влиять на их решение.