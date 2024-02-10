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Байден раскритиковал Конгресс США и назвал задержку помощи Украине "преступным бездействием"

10 февраля 2024 19:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Байден раскритиковал Конгресс США и назвал задержку помощи Украине "преступным бездействием"
Президент США Джо Байден. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подверг критике деятельность Конгресса по задержке предоставления финансирования на помощь Украине. Глава государства назвал такие действия конгрессменов "преступным бездействием".

Об этом сообщает Bloomberg.

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Байден провел встречу с немецким канцлером Олафом Шольцом. В Вашингтоне американский лидер заявил, что неодобрение выделения помощи для Украины Конгрессом США будет иметь "ужасные последствия".

"Неспособность Конгресса поддержать Украину близка к преступной халатности. Это возмутительно", — подчеркнул Байден.

При этом Шольц подчеркнул, что надеется, что конгрессмены США найдут совместное решение ситуации и смогут предоставить важный пакет помощи Украине.

"Надеюсь, Палата представителей последует за вами и примет необходимое решение о поддержке", — отметил канцлер Германии.

Напомним, Байден заявил, что отказ Конгресса в предоставлении Украине помощи будет равносильным "почти преступному пренебрежению" обязанностей.

Добавим, Джо Байден подверг критике республиканцев в Конгрессе после того, как они заблокировали двухпартийное соглашение по границе и пакету внешней помощи для Украины. Американский президент обвинил также и Дональда Трампа, потому что он мог угрожать законодателям и влиять на их решение.

Джо Байден
США
война
Конгресс
финансовая помощь
военная помощь
Украина

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