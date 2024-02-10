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Байден звинуватив Конгрес у зневаженні допомоги Україні під час зустрічі із Шольцем

10 лютого 2024 09:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Байден звинуватив Конгрес у зневаженні допомоги Україні під час зустрічі із Шольцем
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент США Джо Байден заявив, що відмова Конгресу у забезпеченні фінансування для України буде рівносильною "майже злочинній зневазі" обов'язків. Також він висловив подяку канцлерові Німеччини Олафу Шольцу за його керівництво у наданні військової підтримки Києву з боку Німеччини.

Про це повідомив Reuters у п'ятницю, 9 лютого.

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Візит Шольца до Вашингтона.

Під час візиту до Вашингтона, спрямованого на підтримку зусиль Байдена у справі фінансування України, Шольц зустрівся з президентом у Білому домі для обговорення війни РФ проти України.

Перед зустріччю з журналістами Шольц висловив своє схвалення з приводу ініціативи Сенату США, який запропонував законопроєкт на суму 95,34 мільярда доларів для підтримки України, Ізраїлю та Тайваню.

"Нездатність Конгресу США, якщо вона станеться, не підтримати Україну, близька до злочинної зневаги. Це обурливо", — сказав Джо Байден на зустрічі із Шольцем.

Своєю чергою канцлер Німеччини зазначив, що його країна відіграла ключову роль у підтримці України проти повномасштабного вторгнення Росії, закликаючи до аналогічних дій з боку Європи та США.

Нагадаємо, раніше Шольц закликав союзників у Європі та Сполучених Штатах Америки надати велику підтримку Україні. Він запевнив, що допомога Києву продовжиться і буде достатньо великою.

Також Сенат США проголосував за розгляд фінансового пакета для України на суму 95,3 млрд доларів. При цьому раніше Сенат не підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Джо Байден
США
Німеччина
Конгрес
фінансова допомога
військова допомога
Олаф Шольц
війна в Україні

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