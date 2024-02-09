Шольц приехал в США и встретил своего "двойника"

Канцлер Германии Олаф Шольц и его "двойник". Фото: AP Photo

Во время своего визита в Соединенные Штаты Америки, канцлер Германии Олаф Шольц встретился со своим "двойником" Крисом Кунсом сенатором от Демократической партии. Это уже не первая встреча Шольца с человеком, который похож на него, как две капли воды.

Об этом Шольц сообщил в своем Twitter в пятницу, 9 февраля.

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Встреча Шольца с двойником

Фотография, на которой оба политика запечатлены вместе, доступна и в аккаунте Кунса. Он сопроводил изображение надписью на немецком языке: "Кто из них кто?".

"Всегда приятно встретить моего двойника, Криса Кунса", — написал Шольц

Как сообщает телеканал NTV, встреча Шольца и Кунса не является их первой. На снимках 2021 и 2023 годов они стоят рядом друг с другом.

Сообщение Олафа Шольца. Фото: скриншот

Отметим, сейчас Шольц находится с официальным визитом в США. 9 февраля запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что лидеры подтвердят свою готовность продолжать поддерживать Украину.

Также планируется обсуждение координации в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в этом году его страна собирается потратить более 7 миллиардов евро на помощь Украине. Однако для этого европейские страны должны усилить поддержку Киева.

Кроме того, Шольц заявил, что на сегодня популисты представляют угрозу демократии. В частности, им следует противопоставить силу народа.