Шольц приехал в США и встретил своего "двойника"
Во время своего визита в Соединенные Штаты Америки, канцлер Германии Олаф Шольц встретился со своим "двойником" Крисом Кунсом сенатором от Демократической партии. Это уже не первая встреча Шольца с человеком, который похож на него, как две капли воды.
Об этом Шольц сообщил в своем Twitter в пятницу, 9 февраля.
Встреча Шольца с двойником
Фотография, на которой оба политика запечатлены вместе, доступна и в аккаунте Кунса. Он сопроводил изображение надписью на немецком языке: "Кто из них кто?".
"Всегда приятно встретить моего двойника, Криса Кунса", — написал Шольц
Как сообщает телеканал NTV, встреча Шольца и Кунса не является их первой. На снимках 2021 и 2023 годов они стоят рядом друг с другом.
Отметим, сейчас Шольц находится с официальным визитом в США. 9 февраля запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что лидеры подтвердят свою готовность продолжать поддерживать Украину.
Также планируется обсуждение координации в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в этом году его страна собирается потратить более 7 миллиардов евро на помощь Украине. Однако для этого европейские страны должны усилить поддержку Киева.
Кроме того, Шольц заявил, что на сегодня популисты представляют угрозу демократии. В частности, им следует противопоставить силу народа.
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