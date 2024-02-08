Шольц заявил, что помощь Украине продолжится и будет достаточно большой

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Christian Mang/File Photo

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников в Европе и Соединенных Штатах Америки оказать большую поддержку Украине. Он заверил, что помощь Киеву продолжится и будет достаточно большой.

Об этом сообщило RND в четверг, 8 февраля.

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Помощь Украине

"Сейчас настал момент, когда мы должны сделать то, что сейчас необходимо, а именно совместно предоставить Украине возможность защитить себя и одновременно послать очень четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину", — заявил Шольц в начале своей поездки в Вашингтон.

По его словам, сигнал Путину состоит в том, что Европа будет поддерживать Украину достаточно долго.

"Сигнал заключается в том, что он не может рассчитывать на то, что наша поддержка ослабеет, но она продлится достаточно долго и будет достаточно большой. Это послание должно быть передано вместе в ближайшие дни и недели", — подчеркнул он.

Канцлер Германии отметил, что Украина действительно защищает себя всем, что у нее есть. По словам Шольца, для того чтобы Киев мог продолжать это делать, ему необходима поддержка.

"И того, что было обещано до сих пор в Европе, и того, что также было обещано в резолюциях Конгресса США, все еще недостаточно. Поэтому мы должны найти способ сделать больше вместе", — добавил он.

Напомним, глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг считает, что Украине необходимо увеличить количество мобилизованных. Таким образом, Киев должен восполнить свои потери на войне с Россией и возобновить боевые подразделения.

Также мы писали, что экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин стремится уничтожить основы западной демократии, включая свободу и права человека. По словам дипломата, Германия и другие страны должны усилить свои усилия, чтобы противостоять России.