Шольц заявив, що допомога Україні продовжиться та буде достатньо великою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Christian Mang/File Photo

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників у Європі та Сполучених Штатах Америки надати більшу підтримку Україні. Він запевнив, що допомага Києву продовжиться та буде достатньо великою.

Про це повідомило RND у четвер, 8 лютого.

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"Зараз настав момент, коли ми повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме спільно надати Україні можливість захистити себе і водночас послати дуже чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну", — заявив Шольц на початку своєї поїздки до Вашингтона.

За його словами, сигнал Путіну полягає в тому, що Європа буде підтримувати Україну досить довго.

"Сигнал полягає в тому, що він не може розраховувати на те, що наша підтримка послабшає, але вона триватиме досить довго і буде досить великою. Це послання має бути передано разом найближчими днями та тижнями", — наголосив він.

Канцлер Німеччини зазначив, що Україна справді захищає себе всім, що в неї є. За словами Шольца, для того, аби Київ міг продовжувати це робити, йому необхідна підтримка.

"І того, що було обіцяно досі в Європі, і того, що також було обіцяно в резолюціях Конгресу США, все ще недостатньо. Тому ми повинні знайти спосіб зробити більше разом", — додав він.

Нагадаємо, очільник Спецштабу України в Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що Україні необхідно збільшити кількість мобілізованих. Таким чином, Київ має поповнити свої втрати на війні з Росією та відновити бойові підрозділи.

Також ми писали, що експосол України в Німеччині Андрій Мельник висловив думку, що російський лідер Володимир Путін прагне зруйнувати основи західної демократії, включаючи свободу та права людини. За словами дипломата, Німеччина та інші країни мають посилити свої зусилля аби протистояти Росії.