Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Експосол України у Німеччині пояснив, що потрібно зробити, щоб зупинити Путіна arrow

Експосол України у Німеччині пояснив, що потрібно зробити, щоб зупинити Путіна

4 лютого 2024 16:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Експосол України у Німеччині пояснив, що потрібно зробити, щоб зупинити Путіна
Експосол України у Німеччині Андрій Мельник. Фото: melnykandrij / Twitter
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Експосол України в Німеччині Андрій Мельник висловив думку, що російський лідер Володимир Путін прагне зруйнувати основи західної демократії, включаючи свободу та права людини. За словами дипломата, Німеччина та інші країни мають посилити свої зусилля аби протистояти Росії.

Про це Мельник розповів в інтерв'ю телеканалу n-tv у суботу, 3 лютого.

Читайте також:

Як зупинити Путіна

Експосол стверджує, що німці та громадяни інших країн мають зробити більше, щоб поставити Путіна на місце. При цьому це стосується не лише військових дій.

"Щоб дійсно зупинити Путіна, поставити його на місце, потрібно зробити набагато більше", — розповів Мельник.

Допомога Німеччині Україні

Також дипломат висловив подяку Німеччині за значну підтримку України та закликав до збільшення допомоги, щоб ефективно стримувати російську військову міць.

Мельник також особливо наголосив на важливості збільшення фінансування військової допомоги до 1% від ВВП, що становить близько 160 млрд євро на рік, наголошуючи, що без цього Росія може стати ще сильнішою.

Нагадаємо, у німецькому Бундестазі викрили агента ФСБ РФ. Ним виявився помічник депутата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Володимир Сергієнко, який регулярно їздив до Москви для участі у пропагандистських ток-шоу.

Також ми писали, що німецькі депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік. На військову допомогу Україні передбачено близько 7,6 млрд євро.

Німеччина
володимир путін
посол
Андрій Мельник
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі