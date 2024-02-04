Експосол України у Німеччині пояснив, що потрібно зробити, щоб зупинити Путіна

Експосол України у Німеччині Андрій Мельник. Фото: melnykandrij / Twitter

Експосол України в Німеччині Андрій Мельник висловив думку, що російський лідер Володимир Путін прагне зруйнувати основи західної демократії, включаючи свободу та права людини. За словами дипломата, Німеччина та інші країни мають посилити свої зусилля аби протистояти Росії.

Про це Мельник розповів в інтерв'ю телеканалу n-tv у суботу, 3 лютого.

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Як зупинити Путіна

Експосол стверджує, що німці та громадяни інших країн мають зробити більше, щоб поставити Путіна на місце. При цьому це стосується не лише військових дій.

"Щоб дійсно зупинити Путіна, поставити його на місце, потрібно зробити набагато більше", — розповів Мельник.

Допомога Німеччині Україні

Також дипломат висловив подяку Німеччині за значну підтримку України та закликав до збільшення допомоги, щоб ефективно стримувати російську військову міць.

Мельник також особливо наголосив на важливості збільшення фінансування військової допомоги до 1% від ВВП, що становить близько 160 млрд євро на рік, наголошуючи, що без цього Росія може стати ще сильнішою.

Нагадаємо, у німецькому Бундестазі викрили агента ФСБ РФ. Ним виявився помічник депутата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Володимир Сергієнко, який регулярно їздив до Москви для участі у пропагандистських ток-шоу.

Також ми писали, що німецькі депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік. На військову допомогу Україні передбачено близько 7,6 млрд євро.