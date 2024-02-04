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Экс-посол Украины в Германии объяснил, что нужно сделать, чтобы остановить Путина

4 февраля 2024 16:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Экс-посол Украины в Германии объяснил, что нужно сделать, чтобы остановить Путина
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: melnykandrij / Twitter
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал мнение, что российский лидер Владимир Путин стремится разрушить основы западной демократии, включая свободу и права человека. По словам дипломата, Германия и другие страны должны усилить свои усилия, чтобы противостоять России.

Об этом Мельник рассказал в интервью телеканалу n-tv в субботу, 3 февраля.

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Как остановить Путина

Экс-посол утверждает, что немцы и граждане других стран должны сделать больше, чтобы поставить Путина на место. При этом, это касается не только военных действий.

"Чтобы действительно остановить Путина, поставит его на место, нужно сделать гораздо больше", — рассказал Мельник в интервью

Помощь Германии Украине

Также дипломат выразил благодарность Германии за значительную поддержку Украины и призвал к увеличению помощи, чтобы эффективно сдерживать российскую военную мощь. 

Мельник также особо выделил важность увеличения финансирования военной помощи до 1% от ВВП, что составляет около 160 млрд евро в год, подчеркивая, что без этого Россия может стать еще сильнее.

Напомним, в немецком Бундестаге разоблачили агента ФСБ РФ. Им оказался помощник депутата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко, регулярно ездивший в Москву для участия в пропагандистских ток-шоу.

Также мы писали, что немецкие депутаты Бундестага приняли государственный бюджет страны на 2024 год. На военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд евро.

Германия
владимир путин
посол
Андрей Мельник
война в Украине
Россия

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