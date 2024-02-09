Шольц приїхав до США і зустрів свого "двійника"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та його "двійник". Фото: AP Photo

Під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся зі своїм "двійником" Крісом Кунсом, сенатором від Демократичної партії. Це вже не перша зустріч Шольца з людиною, яка схожа на нього як дві краплі води.

Про це Шольц повідомив у своєму Twitter у п'ятницю, 9 лютого.

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Зустріч Шольца із двійником

Фотографія, на якій обидва політики зображені разом, доступна і в обліковому записі Кунса. Він супроводжував зображення написом німецькою мовою: "Хто з них хто?".

"Завжди приємно зустріти мого двійника Кріса Кунса", — написав Шольц.

Як повідомляє телеканал NTV, зустріч Шольца та Кунса не є їхньою першою. На знімках 2021 та 2023 років вони стоять поруч один з одним.

Повідомлення Олафа Шольца. Фото: скриншот

Зазначимо, зараз Шольц перебуває з офіційним візитом в США. 9 лютого запланована його зустріч із президентом США Джо Байденом. Очікується, що лідери підтвердять свою готовність продовжувати підтримувати Україну.

Також планується обговорення координації напередодні майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, що відбудеться у липні.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що цього року його країна збирається витратити понад 7 мільярдів євро на допомогу Україні. Однак для цього європейські країни мають посилити підтримку Києва.

Крім того, Шольц заявив, що на сьогодні популісти становлять загрозу демократії. Зокрема, їм слід протиставити силу народу.