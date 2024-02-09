Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шольц приїхав до США і зустрів свого "двійника" arrow

Шольц приїхав до США і зустрів свого "двійника"

9 лютого 2024 14:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шольц приїхав до США і зустрів свого "двійника"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та його "двійник". Фото: AP Photo
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся зі своїм "двійником" Крісом Кунсом, сенатором від Демократичної партії. Це вже не перша зустріч Шольца з людиною, яка схожа на нього як дві краплі води.

Про це Шольц повідомив у своєму Twitter у п'ятницю, 9 лютого.

Читайте також:

Зустріч Шольца із двійником

Фотографія, на якій обидва політики зображені разом, доступна і в обліковому записі Кунса. Він супроводжував зображення написом німецькою мовою: "Хто з них хто?".

"Завжди приємно зустріти мого двійника Кріса Кунса", — написав Шольц.

Як повідомляє телеканал NTV, зустріч Шольца та Кунса не є їхньою першою. На знімках 2021 та 2023 років вони стоять поруч один з одним.

скріншот
Повідомлення Олафа Шольца. Фото: скриншот

Зазначимо, зараз Шольц перебуває з офіційним візитом в США. 9 лютого запланована його зустріч із президентом США Джо Байденом. Очікується, що лідери підтвердять свою готовність продовжувати підтримувати Україну.

Також планується обговорення координації напередодні майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, що відбудеться у липні.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що цього року його країна збирається витратити понад 7 мільярдів євро на допомогу Україні. Однак для цього європейські країни мають посилити підтримку Києва.

Крім того, Шольц заявив, що на сьогодні популісти становлять загрозу демократії. Зокрема, їм слід протиставити силу народу.

США
Німеччина
політики
Олаф Шольц
Вашингтон (WTA)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі