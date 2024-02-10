Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о предоставлении помощи Украине

Сенат США. Фото: Reuters

Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за рассмотрение финансового пакета для Украины в пятницу, 9 февраля. Общая сумма помощи составляет 95,3 млрд долларов.

Об этом пишет The Hill.

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В США все же проголосовали после продолжавшихся в течение недели переговоров.

Свои голоса "за" отдали 64 сенатора, а "против" — 19. Теперь начнется работа над законопроектом и он продвинется ближе к прохождению верхней палаты.

Известно, что в законопроекте прописаны 60 млрд долларов для Украины, 14 млрд долларов для безопасности Израиля, 9 млрд долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в Секторе Газа, на Западном берегу и в Украине и 4,8 млрд долларов в поддержку союзников в Индийско- Тихоокеанском регионе.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл призвал сенаторов продвигать законопроект и напомнил об "обязанности обеспечивать общую оборону и вооружить следующего главнокомандующего инструментами для использования американской силы".

В то же время от администрации Байдена потребуют определить конкретные цели, требования и показатели помощи Украине.

Макконнелл уточнил, что финансовый пакет предусматривает на оборонные нужды США на 9 млрд долларов больше, чем просил Байден, и отвергает 4 млрд долларов от того, что Белый дом планировал предоставить Киеву в качестве прямой бюджетной поддержки.

Напомним, ранее Сенат США не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. К тому же речь идет о новом финансировании для защиты границ.

Также аналитики рассказали, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.

Кроме того, законодатели из стран Северной Европы и Балтии не удовлетворены тем, что США не проявляют срочности в оказании помощи Украине в войне против РФ. Они предупредили, что в случае победы России Путин попытается расширить свое влияние на большую часть Европы, что чревато конфликтом с НАТО.