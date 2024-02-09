Країни Балтії та Європи незадоволені відсутністю допомоги Україні з боку США

Голова комітету із закордонних справ литовського сейму Зігімантіс Павіленіс. Фото: DELFI

Законодавці з країн Північної Європи та Балтії незадоволені тим, що Сполучені Штати Америки не виявляють терміновості у наданні допомоги Україні у війні проти РФ. Вони попередили, що у разі перемоги Росії президент Володимир Путін спробує розширити свій вплив на більшу частину Європи, що загрожує виникненням конфлікту з НАТО.

Про це пише Reuters у п'ятницю, 9 лютого.

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Представники парламентських комітетів із закордонних справ з Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії (крім Швеції всі члени НАТО. — ред.) зажадали від США додаткової підтримки для України, яка стикається з нестачею боєприпасів і атаками з боку, що продовжуються. Росії.

"Хлопці, прокидайтеся. Чи готові ви перемогти ворога № 1, який діє як сучасний Гітлер", - сказав голова комітету із закордонних справ литовського сейму Зігімантіс Павіленіс.

Делегати повідомили про зустрічі з представниками адміністрації та законодавцями, переважно прагнучи діалогу з республіканцями, які виступають проти надання додаткової допомоги.

Також деякі учасники делегації висловилися проти позиції президента США Джо Байдена щодо питання щодо вступу України до НАТО та його стратегії надання допомоги Києву, описаної як "робити все необхідне".

Чиновники вважають, що твердження про недостатню допомогу Європи Україні є неправдивими та грають на руку Путіну, сприяючи поширенню наративу про втому від війни.

Нагадаємо, що Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроект про фінансову допомогу на 95 мільярдів доларів для України , Ізраїлю та Тайваню. У цьому пакеті для нашої країни виділено 61 мільярд доларів.

Крім того, США надають Україні військову підтримку, у тому числі, щоб уникнути необхідності самим вступати у війну з Росією . Також, допомагаючи Україні, Америка отримує можливість оновити та модернізувати свої збройні сили.