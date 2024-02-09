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Страны Балтии и Европы недовольны отсутствием помощи Украине со стороны США

9 февраля 2024 09:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Страны Балтии и Европы недовольны отсутствием помощи Украине со стороны США
Глава комитета по иностранным делам литовского сейма Зигимантис Павиленис. Фото: DELFI
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Законодатели из стран Северной Европы и Балтии недовольны тем, что  Соединенные Штаты Америки не проявляют срочности в предоставлении помощи Украине в войне против РФ. Они предупредили, что в случае победы России, президент Владимир Путин попытается расширить свое влияние на большую часть Европы, что угрожает возникновением конфликта с НАТО.

Об этом пишет Reuters в пятницу, 9 февраля.

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Представители парламентских комитетов по иностранным делам из Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии, (кроме Швеции все члены НАТО. —ред.) потребовали от США дополнительной поддержки для Украины, которая сталкивается с нехваткой боеприпасов и продолжающимися атаками со стороны России.

"Ребята, просыпайтесь. Готовы ли вы победить врага № 1, который действует как современный Гитлер", — сказал глава комитета по иностранным делам литовского сейма Зигимантис Павиленис. 

Делегаты сообщили о встречах с представителями администрации и законодателями, преимущественно стремясь к диалогу с республиканцами, которые выступают против предоставления дополнительной помощи. 

Также некоторые участники делегации высказались против позиции президента США Джо Байдена по отношению к вопросу о вступлении Украины в НАТО и его стратегии оказания помощи Киеву, описанной как "делать все необходимое".

Чиновники считают, что утверждения о недостаточной помощи Европы Украине являются неправдивыми и играют на руку Путину, способствуя распространению нарратива об усталости от войны.

Напомним, что Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о финансовой помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В этом пакете для нашей страны выделен 61 миллиард долларов.

Кроме того, США предоставляют Украине военную поддержку, в том числе с целью избежать необходимости самим вступать в войну с Россией. Также, помогая Украине, Америка получает возможность обновить и модернизировать свои вооруженные силы.

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