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Когда США примут помощь Украине — Чернев дал прогноз

8 февраля 2024 19:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Помощь Украине от США: Чернев назвал месяц принятия
Конгресс в США. Фото: shutterstock
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Чем дальше откладывается голосование "за" в том числе помощи Украине, тем сложнее это голосование будет.

Однако обе американские партии якобы находят компромисс в вопросе финансирования южной границы, поэтому с первой неделей февраля США могут принять финансовую помощь Украине.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

"Надеюсь, в ближайшие три недели, а точнее с первой неделей февраля, этот вопрос решится. Пока я вижу положительно-оптимистический прогноз по голосованию этого пакета. Они якобы находят некий компромисс", — сказал он.

При этом Чернев напомнил, что в США полным ходом идет президентская предвыборная кампания. Вместе с президентскими будут выборы в Конгресс.

И каждый конгресмен будет думать, голосовать ли ему за изменения в миграционной политике. И здесь речь не об Украине.

Мол, республиканцы будут смотреть, достигли ли они всех требований, которые выдвинули демократам по усилению миграционной политики. И если достигнутый компромисс их не будет устраивать, а этот вопрос беспокоит 70% избирателей, то такой конгрессмен может проиграть выборы.

"Вот так местечковый интерес побеждает глобальный. Чем ближе к выборам — тем чувственнее этот вопрос будет. Трамп победил на праймериз в Айове и это ему придает вес, как и каждая последующая победа на них. Он может написать, что против голосования за этот проект и они будут учитывать его позицию", — подытожил Чернев.

Напомним, по данным "Голоса Америки" в США продолжаются дискуссии по принятию законодательства по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню и усилению безопасности на южной границе Америки.

Сенаторы утверждают, что каждый день "на шаг ближе" к принятию помощи нашему государству.

США
Конгресс
Слуга народа
Украина
Сенат

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