Допомога Україні від США: Чернєв назвав місяць ухвалення

Конгрес США. Фото: shutterstock

Чим далі відкладається голосування "за" в тому числі допомоги Україні — тим складнішим це голосування буде.

Однак обидві американські партії нібито знаходять компроміс у питанні фінансування південного кордону, тому з першим тижнем лютого США можуть ухвалити фінансову допопогу Україні.

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Про це в інтерв`ю Новини.LIVE сказав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв.

"Сподіваюсь, у найближчі три тижні, а точніше з першим тижнем лютого, це питання вирішиться. Поки що я бачу позитивно-оптимістичний прогноз по голосуванню цього пакету. Вони нібито знаходять якийсь компроміс", — сказав він.

При цьому Чернєв нагадав, що у США наразі повним ходом йде президентська передвиборча кампанія. Разом із президентською будуть вибори в Конгрес.

І кожен конресмен буде думати, чи голосувати йому за зміни у міграційній політиці. І тут мова не про Україну.

Мовляв, республіканці будуть дивитися, чи досягли вони всіх вимог, які поставили демократам по посиленню міграційної політики. І якщо досягнутий компроміс їх не влаштовуватиме, а це питання турбує 70% виборців, такий конгресмен може програти вибори.

"Ось так містячковий інтерес перемагає глобальні питання. І чим ближче до виборів — тим чуттєвішим це питання буде. Трамп зараз переміг на праймеріз в Айові і це йому надає ваги, як і кожна послідуюча перемога на них. Він може написати, що проти голосування за цей проект і вони зважатимуть на його позицію", — підсумував Чернєв.

Нагадаємо, за даними "Голосу Америки" у США продовжуються дискусії щодо ухвалення законодавства для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні Америки.

Сенатори стверджують, що кожен день "на крок ближче" до ухвалення допомоги нашій державі.