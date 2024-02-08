Сенат США проголосовал за соглашение для помощи Украине, Израилю и Тайваню

Cенат США. Фото: Reuters

Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о финансовой помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В этом пакете для нашей страны выделен 61 миллиард долларов.

Об успешном голосовании уже сообщили Reuters и глава Офиса Президента Андрей Ермак в четверг, 8 февраля.

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"Историческое голосование! Глубоко благодарен Сенату Соединенных Штатов за решимость в защите наших ценностей и независимости. Это важный шаг по укреплению нашей совместной борьбы за мир и свободу. Убежден, что вместе мы способны к большим свершениям!", — отметил Ермак.

Сообщается, что сейчас запускается процесс выставления на рассмотрение вопроса помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню в Палате представителей США.

Эксперты сообщают, что это серьезный прогресс, учитывая, что пакет помощи Украине не мог набрать необходимое количество голосов в течение длительного времени.

Ранее мы говорили, что Сенат Соединенных Штатов Америки не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. К тому же речь идет о новом финансировании для защиты границ.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему США и страны Европы должны поддерживать Украину в войне с Россией. По его словам, помощь нашей стране союзникам следует воспринимать не как благотворительность, а как вклад в безопасность.