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Сенат США проголосовал за соглашение для помощи Украине, Израилю и Тайваню

8 февраля 2024 20:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сенат США проголосовал за соглашение для помощи Украине, Израилю и Тайваню
Cенат США. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о финансовой помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В этом пакете для нашей страны выделен 61 миллиард долларов.

Об успешном голосовании уже сообщили Reuters и глава Офиса Президента Андрей Ермак в четверг, 8 февраля.

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Пост Андрея Ермака. Фото: скриншот

Сенат США проголосовал за помощь Украине

"Историческое голосование! Глубоко благодарен Сенату Соединенных Штатов за решимость в защите наших ценностей и независимости. Это важный шаг по укреплению нашей совместной борьбы за мир и свободу. Убежден, что вместе мы способны к большим свершениям!", — отметил Ермак.

Сообщается, что сейчас запускается процесс выставления на рассмотрение вопроса помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню в Палате представителей США.

Эксперты сообщают, что это серьезный прогресс, учитывая, что пакет помощи Украине не мог набрать необходимое количество голосов в течение длительного времени.

Ранее мы говорили, что Сенат Соединенных Штатов Америки не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. К тому же речь идет о новом финансировании для защиты границ.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему США и страны Европы должны поддерживать Украину в войне с Россией. По его словам, помощь нашей стране союзникам следует воспринимать не как благотворительность, а как вклад в безопасность.

США
Израиль
финансовая помощь
военная помощь
Украина
Тайвань
Сенат

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