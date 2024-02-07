Столтенберг пояснив, чому підтримка України важлива для США та Європи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому США та країни Європи мають підтримувати Україну у війні з Росією. За його словами, допомогу нашій країні союзникам варто сприймати не як благодійність, а як внесок у безпеку.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції за підсумками зустрічі радників з національної безпеки країн Альянсу, пише "Укрінформ".

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За його словами, якби Альянс кинув Україну, то це б стало наслідком зросту ролі як РФ, так і інших країн: Китаю, Ірану та КНДР.

"Союзники підтвердили підтримку для України. Це не благодійність. Це в інтересах нашої безпеки. Російська перемога могла б послабити нас і посилити не лише Москву, але також Китай, Іран та Північну Корею. Тож це справа європейської безпеки, і це справа американської безпеки", — сказав генсек НАТО.

Столтенберг зауважив, що з малими витратами військових бюджетів, Альянс допоміг Україні знищити більшу частину бойової потужності РФ. Водночас він заявив, що розраховує на те, аби союзники України дотримувалися взятих на себе зобов'язань, та звернув увагу на події навколо подій щодо ухвалення допомоги від США.

"У Вашингтоні тривають дебати навколо фінансування кількох важливих пріоритетів. Життєво важливим є, щоб Конгрес Сполучених Штатів погодився з продовженням підтримки України у найближчому майбутньому. Я також розраховую, що всі союзники будуть дотримуватися своїх зобов’язань", — сказав він.

Також він звернув увагу, що не дивлячись на складну геополітичну ситуацію, Альянс не бачить прямих загроз жодній країні-союзниці.

"Світ стає дедалі більш небезпечним, але НАТО стає сильнішим, із більшою кількістю сил, з підвищеною готовністю та зі зростанням інвестицій в оборону. Ми ніколи не можемо сприймати мир як даність", — резюмував голова НАТО.

Нагадаємо, що не так давно Єнс Столтенберг під час поїздки до США зустрівся з конгресменами, та обговорив підтримку України. Також він провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, обговоривши необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.