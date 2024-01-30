Остін зустрівся зі Столтенбергом — говорили про збільшення виробництва зброї для України

Ллойд Остін та Єнс Столтенберг. Фото: Euronews

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вчора, 29 січня. Посадовці обговорили необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.

Про це пише міноборони США.

Читайте також:

Зустріч Остіна та Столтенберга 29 січня

"Кожен відзначив критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів і обладнання Альянсу та задоволення підвищених вимог оборонних планів, ухвалених на Вільнюському саміті", — йдеться у повідомленні.

Остін та Столтенберг наголосили на важливості збереження єдності НАТО та обговорили постійну його підтримку.

Також вони проаналізували безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема загибель та поранення американських військових у Йорданії.

Крім того, Остін і Столтенберг підтвердили свою підтримку Швеції у вступі в Альянс та сподіваються на завершення Угорщиною процесу ратифікації.

Нагадаємо, що НАТО анонсувало масштабну закупівлю боєприпасів на понад мільярд доларів.

Також ми писали, що у Німеччині незадоволені постачанням зброї Францією для України. Урядовці ФРН стверджують, що французи багато говорять, але на ділі роблять небагато.