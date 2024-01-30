Остін зустрівся зі Столтенбергом — говорили про збільшення виробництва зброї для України
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вчора, 29 січня. Посадовці обговорили необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.
Про це пише міноборони США.
Зустріч Остіна та Столтенберга 29 січня
"Кожен відзначив критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів і обладнання Альянсу та задоволення підвищених вимог оборонних планів, ухвалених на Вільнюському саміті", — йдеться у повідомленні.
Остін та Столтенберг наголосили на важливості збереження єдності НАТО та обговорили постійну його підтримку.
Також вони проаналізували безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема загибель та поранення американських військових у Йорданії.
Крім того, Остін і Столтенберг підтвердили свою підтримку Швеції у вступі в Альянс та сподіваються на завершення Угорщиною процесу ратифікації.
Нагадаємо, що НАТО анонсувало масштабну закупівлю боєприпасів на понад мільярд доларів.
Також ми писали, що у Німеччині незадоволені постачанням зброї Францією для України. Урядовці ФРН стверджують, що французи багато говорять, але на ділі роблять небагато.
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