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Остін зустрівся зі Столтенбергом — говорили про збільшення виробництва зброї для України

30 січня 2024 07:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Остін зустрівся зі Столтенбергом — говорили про збільшення виробництва зброї для України
Ллойд Остін та Єнс Столтенберг. Фото: Euronews
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вчора, 29 січня. Посадовці обговорили необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.

Про це пише міноборони США.

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"Кожен відзначив критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів і обладнання Альянсу та задоволення підвищених вимог оборонних планів, ухвалених на Вільнюському саміті", — йдеться у повідомленні.

Остін та Столтенберг наголосили на важливості збереження єдності НАТО та обговорили постійну його підтримку.

Також вони проаналізували безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема загибель та поранення американських військових у Йорданії.  

Крім того, Остін і Столтенберг підтвердили свою підтримку Швеції у вступі в Альянс та сподіваються на завершення Угорщиною процесу ратифікації.

Нагадаємо, що НАТО анонсувало масштабну закупівлю боєприпасів на понад мільярд доларів.

Також ми писали, що у Німеччині незадоволені постачанням зброї Францією для України. Урядовці ФРН стверджують, що французи багато говорять, але на ділі роблять небагато.

США
Україна
Ллойд Остін
Єнс Столтенберг

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