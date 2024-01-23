НАТО анонсувало масштабну закупівлю боєприпасів на понад мільярд доларів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: flickr/nato

Вже у вівторок, 23 січня, очікується ухвалення угоди про закупівлю 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Її підпишуть генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг і директорка Агенції НАТО з підтримки і постачання Стейсі Каммінгс.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Підписання угоди про закупівлю 155-мм боєприпасів

В НАТО 19 січня заявили про те, що цього тижня планують підписати угоду про закупівлю 155-мм боєприпасів на 1,2 млрд доларів. За словами представників Альянсу, ця угода є "новою масштабною інвестицією в артилерійські снаряди".

Наразі деталі документа невідомі, є лише анонси Столтенберга та Каммінгс.

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави, зокрема й члени НАТО, постали перед дефіцитом артилерійських боєприпасів, щоденні витрати яких обчислюються тисячами", — вказали у виданні.

За даними західних оцінок, в Україні за день використовують близько 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 15-мм. Торік у лютому генсек НАТО попередив про те, що існує проблема в нестачі озброєння для України, тому що держава витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід їх виготовляє.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО бути готовими до війни з Росією. Він радить збільшити свій військовий потенціал.

Додамо, Росія може завдати удару нестратегічною ядерною зброєю через те, що НАТО не вистачить рішучості зробити відповідний крок.