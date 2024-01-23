Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow НАТО анонсувало масштабну закупівлю боєприпасів на понад мільярд доларів arrow

НАТО анонсувало масштабну закупівлю боєприпасів на понад мільярд доларів

23 січня 2024 12:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
НАТО анонсувало масштабну закупівлю боєприпасів на понад мільярд доларів
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: flickr/nato
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вже у вівторок, 23 січня, очікується ухвалення угоди про закупівлю 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Її підпишуть генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг і директорка Агенції НАТО з підтримки і постачання Стейсі Каммінгс.

Про це повідомляє Європейська правда.

Читайте також:

Підписання угоди про закупівлю 155-мм боєприпасів

В НАТО 19 січня заявили про те, що цього тижня планують підписати угоду про закупівлю 155-мм боєприпасів на 1,2 млрд доларів. За словами представників Альянсу, ця угода є "новою масштабною інвестицією в артилерійські снаряди".

Наразі деталі документа невідомі, є лише анонси Столтенберга та Каммінгс.

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави, зокрема й члени НАТО, постали перед дефіцитом артилерійських боєприпасів, щоденні витрати яких обчислюються тисячами", — вказали у виданні.

За даними західних оцінок, в Україні за день використовують близько 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 15-мм. Торік у лютому генсек НАТО попередив про те, що існує проблема в нестачі озброєння для України, тому що держава витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід їх виготовляє.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО бути готовими до війни з Росією. Він радить збільшити свій військовий потенціал.

Додамо, Росія може завдати удару нестратегічною ядерною зброєю через те, що НАТО не вистачить рішучості зробити відповідний крок.

США
НАТО
зброя
інвестиції
боєприпаси
закупівлі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі