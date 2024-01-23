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НАТО анонсировало масштабную закупку боеприпасов более чем на миллиард долларов

23 января 2024 12:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
НАТО анонсировало масштабную закупку боеприпасов более чем на миллиард долларов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: flickr/nato
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Уже во вторник, 23 января, ожидается принятие соглашения о закупке 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Его подпишут генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и директор Агентства НАТО по поддержке и поставке Стейси Каммингс.

Об этом сообщает Европейская Правда.

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Подписание соглашения о закупке 155-мм боеприпасов

В НАТО 19 января заявили, что на этой неделе планируют подписать соглашение о закупке 155-мм боеприпасов на 1,2 млрд долларов. По словам представителей Альянса, это соглашение является "новой масштабной инвестицией в артиллерийские снаряды".

Пока детали документа неизвестны, есть только анонсы Столтенберга и Каммингс.

"После полномасштабного вторжения России в Украину западные государства, в том числе и члены НАТО, предстали перед дефицитом артиллерийских боеприпасов, ежедневные расходы которых исчисляются тысячами", — указали в издании.

По данным западных оценок, в Украине в день используют около 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 15-мм. В прошлом году в феврале генсек НАТО предупредил о том, что существует проблема в недостатке вооружения для Украины, потому что государство тратит снаряды гораздо быстрее, чем Запад их производит.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО быть готовыми к войне с Россией. Он рекомендует увеличить свой военный потенциал.

Добавим, Россия может нанести удар нестратегическим ядерным оружием из-за того, что НАТО не хватит решимости сделать соответствующий шаг.

США
НАТО
оружие
инвестиции
боеприпасы
закупки

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