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Остин встретился со Столтенбергом — говорили об увеличении производства оружия для Украины

30 января 2024 07:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Остин встретился со Столтенбергом — говорили об увеличении производства оружия для Украины
Ллойд Остин и Йенс Столтенберг. Фото: Euronews
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вчера, 29 января. Чиновники обсудили необходимость быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.

Об этом пишет минобороны США.

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"Каждый отметил критичность быстрого увеличения оборонного производства для продолжения поддержки Украины, пополнения запасов боеприпасов и оборудования Альянса и удовлетворения повышенных требований оборонных планов, принятых на Вильнюсском саммите", — говорится в сообщении.

Остин и Столтенберг отметили важность сохранения единства НАТО и обсудили постоянную его поддержку.

Также они проанализировали ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности гибель и ранения американских военных в Иордании.

Кроме того, Остин и Столтенберг подтвердили свою поддержку Швеции во вступлении в Альянс и надеются на завершение Венгрией ратификации.

Напомним, что НАТО анонсировало масштабную закупку боеприпасов более чем на миллиард долларов.

Также мы писали, что в Германии недовольны снабжением оружием Францией для Украины. Чиновники ФРГ утверждают, что французы много говорят, но на деле делают немного.

США
Украина
Ллойд Остин
Йенс Столтенберг

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